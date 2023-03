La Liga: Real-Star Benzema nach Weltfußballer-Wahl offenbar tief beleidigt

Karim Benzema setzt nach der Weltfußballer-Wahl mehrere Seitenhiebe und agiert auf Social Media so, als würde ihn der Ausgang hart treffen.

Dass Lionel Messi im Rahmen der „The Best FIFA Football Awards“ zum siebten Mal zum Weltfußballer gewählt wurde, kam beim unterlegenen Star von Real Madrid ganz offenbar nicht sonderlich gut an.

Benzema zeigt Erfolge vor

In seiner Instagram-Story teilte der Ballon-d‘Or-Gewinner von 2022 demonstrativ den Post der Fan-Seite „prime.benzi“, welche Benzemas Verdienste aufführte.

Danach wurden Benzemas Tore, Vorlagen, Titelgewinne und individuellen Auszeichnungen in diesem Zeitraum aufgelistet.

Darüber hinaus postete er in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss mit seinem Mannschaftskollegen Vinicius Junior und schrieb dazu: „The Beasts“. Ein weiterer Seitenhieb gegen die FIFA-Wahl.

Denn der brasilianische Nationalspieler hatte es im Gegensatz zu Benzema nicht einmal in die beste Elf des Jahres 2022 geschafft. Doch das war noch nicht alles! (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Real-Star listet alle seine Titel und Errungenschaften aus

Unter ein weiteres Bild von sich selbst schrieb der fünfmalige Champions-League-Sieger: „GOAT“ (Greatest of All Time)! Direkte Kritik vermied der 35 Jahre alte Stürmer zwar, doch seine Anspielungen auf die FIFA-Wahl in Paris waren mehr als eindeutig.