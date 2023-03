Tennis: Hanfmann erneut im Viertelfinale von Santiago

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile wie im Vorjahr ins Viertelfinale eingezogen. Der Karlsruher gewann am Mittwoch gegen den Weltranglisten-74. Roberto Carballes Baena aus Spanien mit 7:6 (8:6), 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft Hanfmann auf den an Position vier gesetzten Argentinier Diego Schwartzman oder Lokalmatador Nicolas Jarry.