Transfermarkt: Eintracht Frankfurt bastelt an Sensations-Wechsel von Lyon-Star

Eintracht Frankfurt bastelt nach SPORT1-Informationen an einem echten Kracher-Wechsel. Von Olympique Lyon soll ein Mittelfeldspieler kommen, der schon bei Manchester United und Co. gehandelt wurde.

Eintracht Frankfurt an Aouar interessiert

Der Vertrag des 24-Jährigen in Lyon läuft im Juni aus. Wie SPORT1 erfahren hat, soll Aouar bei der Eintracht 250.000 Euro monatliches Grundgehalt und eine Signing Fee in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten.

Bei Manchester United und Co. gehandelt

Der 24-Jährige hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 55 Millionen Euro, er wurde in den vergangenen Jahren mit Topklubs à la Manchester United in Verbindung gebracht.

In den Jahren zuvor war der einmalige französische Nationalspieler, der in Zukunft für Algerien spielen will, stets Stammspieler. In Frankfurt möchte Aouar seine Karriere wieder ankurbeln.