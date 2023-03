Nordische Ski-WM 2023: Katharina Althaus auch auf Großchance mit Medaille, aber Rekord verpasst

Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica (Slowenien) einen weiteren Medaillencoup gelandet, dabei aber einen Rekord verpasst.

Nach drei Goldmedaillen sicherte sich die Skispringerin aus Oberstdorf auf der Großschanze Bronze. Althaus musste sich dabei dem kanadischen Shootingstar Alexandria Loutitt , die Kanadierin hat in ihrer Karriere bislang erst einen Weltcupsieg gefeiert, und der entthronten Titelverteidigerin Maren Lundby aus Norwegen geschlagen geben.

Dennoch hüpfte Althaus nach ihrem Bronze-Coup vor Freude auf und ab, die Schneekönigin von Planica feierte auch ihren dritten Platz wie Gold. Nach drei Titeln in Folge hatte sie eine perfekte WM mit Siegen in allen Wettkämpfen zwar verpasst, doch das war ihr herzlich egal: „Ich bin einfach nur glücklich“, sagte Althaus zum Abschluss einer denkwürdigen WM voller Rekorde.

„Gratulation an Katha, unglaublich. Bei diesen Bedingungen heute solche Sprünge zu zeigen und Dritte zu werden - großer Respekt“, sagte Bundestrainer Maximilian Mechler in der ARD : „Das war wahnsinnig stark von ihr.“

Althaus holt WM-Bronze von der Großschanze

Team-Weltmeisterin Selina Freitag, vom kleinen Bakken noch Vierte, musste sich am Mittwoch mit dem 19. Platz begnügen. Pauline Heßler zeigte ein ordentliches WM-Debüt und belegte den 26. Rang. Anna Rupprecht war bereits am Dienstag nach einem Sturz in der Qualifikation gescheitert.