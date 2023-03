Tore, Tore, Tore – aber der DFB schläft bei diesem Super-Talent!

Anzeige

Schläft der DFB bei Super-Talent?

Frische Kräfte: Sind das Flicks neue DFB-Stars?

Kerry Hau

Can Uzun vom 1. FC Nürnberg zählt zu den größten Sturm-Talenten in Deutschland. Die Franken wollen den 17-Jährigen zeitnah bei den Profis etablieren. Der DFB hingegen schaut weg.

Tore, Tore, Tore – doch der DFB schaut weg!

In 17 Pflichtspielen in dieser Saison für die A-Jugend von Zweitligist FC Nürnberg hat Can Uzun bereits 20-mal geknipst. Zusätzlich steht der 17-Jährige bei vier Torvorlagen.

Kaum ein 2005 geborener Nachwuchsstürmer in Deutschland ist so treffsicher wie Uzun!

Uzun einer der besten Nachwuchsstürmer Deutschlands

Malick Sanogo von Union Berlin hat zwar ebenso viele Tore in der laufenden A-Junioren-Bundesliga-Saison auf seinem Konto wie der Deutsch-Türke (15), ist aber fast eineinhalb Jahre älter.

Aus dem Jahrgang 2005 ist neben dem Nürnberger Top-Torjäger nur noch Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 zu nennen, der am vergangenen Wochenende sein erstes Bundesliga-Tor erzielte.

Hinzu kommt: Uzun, der von Scouts auch wegen seiner Dribbel- und Kombinationsstärke gelobt wird, ist kein „One-Season-Wonder“. Bereits in der vergangenen Spielzeit traf er (damals noch in der U17-Bundesliga Süd/Südwest) 22-mal in 19 Spielen.

Nicht ein Anruf des DFB bei Uzun

Trotzdem, und obwohl Bundestrainer Hansi Flick sowie die neu geschaffene „Taskforce“ um Rudi Völler immer wieder öffentlich auf das Neuner-Problem im deutschen Fußball hinweisen, haben sich die Nachwuchschefs und Jugendtrainer des DFB nach SPORT1-Informationen bislang nicht ansatzweise um den gebürtigen Regensburger bemüht.

Uzun spielt stattdessen für die U19 der Türkei und soll zeitnah in die U21 hochgezogen werden. Ähnlich auch die Situation um zwei weitere verheißungsvolle Nachwuchskicker, die theoretisch ebenfalls für Deutschland spielen könnten: Kenan Yildiz (17/Juventus Turin/U21 Türkei) und Paul Wanner (17/FC Bayern/A-Nationalelf Österreich). Der DFB wird nicht aktiv! Uzun und seine Familie haben etwa keinen einzigen Anruf vom DFB erhalten.

Can Uzun sorgt beim 1. FC Nürnberg für Aufsehen

Auf den Spuren von Ilkay Gündogan

In Nürnberg hingegen wissen sie, was sie an dem Top-Talent haben. Der Club hat ihn bereits als 16-Jährigen mit einem Vertrag ausgestattet, der sich am Tag seines 18. Geburtstag am 11. November automatisch in einen Profivertrag umwandeln wird.

Der Youngster entschied sich trotz reizvoller Angebote von Top-Klubs aus dem In- und Ausland für den Nürnberger Weg, wie ihn einst auch Ilkay Gündogan wählte.

„Er ist ein frecher Hund“, lobte der vor kurzem entlassene Profitrainer Markus Weinzierl schon im Januar den Neuner, der schon häufig bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte und auch im Trainingslager der Profis in Belek dabei war. „Er ist wirklich unbekümmert. Im Training sieht man, was er draufhat und was er für ein Talent ist. Can macht‘s richtig gut, den werden wir weiter fördern.“

Chelsea hat sich nach Uzun erkundigt

Etwas anderes bleibt Weinzierls Nachfolger Dieter Hecking auch nicht übrig – sonst werden spätestens im Sommer erneut Top-Klubs anklopfen.

Wie SPORT1 erfuhr, hat sich der FC Chelsea nach Uzun erkundigt. Besonders großes Interesse zeigt Galatasaray Istanbul.