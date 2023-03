Liga-Wahnsinn! Rostock nach Herzschlagfinale Meister, Hertha schreibt Geschichte

Trotz eines schwachen abschließenden Spieltages in der VBL Club Championship hat Hansa Rostock in FIFA 23 erneut den Divisionstitel gefeiert. Neben weiterem Spektakel wurde außerdem Geschichte geschrieben.

Was für ein Drama in der Virtual Bundesliga! Am letzten Spieltag der Nord-West-Division haben sich die Ereignisse noch einmal überschlagen und dadurch für einen spannenden Endspurt gesorgt. Bis in die Schlusssekunden war der Kampf um die Meisterschaft völlig offen, auch weil Hertha BSC historisches gelang.