Biathlon: Karriereende? DSV-Star klärt seine Zukunft

"Es macht mir immer noch Spaß, und ich bin noch motiviert, außerdem fühle ich mich körperlich noch fit", erklärte Doll und kündigte an: "Ich will nochmal angreifen." Seine Entscheidung habe er bereits den Trainern, dem Verband und seinen engsten Vertrauten mitgeteilt.

Doll peilt Top-Ten-Platz an

Zunächst will Doll aber an die Leistungen in der laufenden Saison anknüpfen. "Wenn alles perfekt läuft, dann ist das Podium möglich", sagte Doll: "In die Top-Ten oder Top-15 zu laufen, das ist jedoch die Zielsetzung."