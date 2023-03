DOSB noch ohne klare Lösung in Russland-Frage

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist in der Frage der Wiedereingliederung russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport noch zu keiner klaren Lösung gekommen. "Wir sind noch in einem Diskussionsprozess mit dem Präsidium, allen Mitgliedsverbänden, allen sogenannten Stakeholdern", sagte Präsident Thomas Weikert am Mittwoch in einem Gespräch des Ausschusses für Menschenrechte mit dem DOSB und dem Verein Athleten Deutschland in Berlin.