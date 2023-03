Formel 1: "Mitarbeiter fürchteten um ihre Jobs" - Aufruhr um AlphaTauri, Bosse erklären Hintergründe

Später sagte der Tiroler dazu bei SPORT1 : „Ich war in den letzten Tagen die meiste Zeit damit beschäftigt, meine Mitarbeiter zu beruhigen, die aufgrund der Gerüchte um ihren Job fürchteten. Das war unnötig und nicht angenehm. Wir müssen besser werden, keine Frage. Aber die Leistung hat nichts mit den Gerüchten zu tun. Wir werden immer zu Red Bull gehören. Und die Philosophie von unserer Seite hat sich nicht geändert. Wir werden auch in Zukunft junge Fahrer ausbilden.“

Hintergrund: Die Fachpublikation auto, motor und sport hatte berichtet, dass Red Bulls neuer Konzernchef Oliver Mintzlaff derzeit alle Aktivitäten des Unternehmens auf den Prüfstand stelle. AlphaTauri sei derzeit nicht rentabel, weshalb Mintzlaff mehr Synergien zwischen Red Bull Racing und Red Bull Technology in England sowie AlphaTauri in Italien fordere – oder eben das Team nach Großbritannien verlegen oder ganz verkaufen wolle.

Marko relativiert brisante Aussagen

Bei SPORT1 relativiert er nun seine Aussagen. Marko, der zwischen den Tests und dem Saisonauftakt am kommenden Sonntag in Bahrain blieb: „Ein Journalist kam zu mir und eigentlich redeten wir nur darüber, welche neuen Hersteller und Investoren sich für die Formel 1 interessieren könnten. Ich habe in diesem Zusammenhang nie gesagt, dass AlphaTauri zum Verkauf stünde, sondern lediglich, wie man die Effizienz unseres zweiten Teams steigern könnte. Denn dass keiner mit dem neunten Platz in der Konstrukteurswertung 2022 zufrieden sein kann, ist kein Geheimnis.“