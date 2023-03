Bundesliga: Eintracht-Bosse überzeugt: Dieser Nationalspieler wird in Frankfurt bleiben!

Glasner: "In mir brodelt es!"

Eintracht Frankfurt macht große Fortschritte bei der Kaderplanung. Gleich zwei Leihspieler überzeugen die SGE-Verantwortlichen und sollen nach SPORT1-Informationen in Kürze fest verpflichten werden.

Gekommen, um zu bleiben: Eintracht Frankfurt will gleich zwei Leihspieler fest verpflichten!

Sowohl Nationalspieler Philipp Max als auch Junior Dina Ebimbe wussten seit ihrer Ankunft in Frankfurt zu überzeugen. Nach SPORT1-Informationen sollen die beiden Profis, die in dieser Saison mehrmals die neue Flügelzange gebildet hatten, auch mittelfristig an die SGE gebunden werden.