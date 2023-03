Eintracht Frankfurt: Flop Alario gerät völlig in Vergessenheit - Krösche-Prognose tritt nicht ein

Senkrechtstarter Randal Kolo Muani wird das Rückspiel in der Champions League in Neapel nach seiner Roten Karte im Hinspiel definitiv verpassen.

Wenn die Spekulationen über die Aufstellung beginnen, wird ein Name keine Rolle spielen.

Alario spielt keine Rolle bei der Eintracht

Das Jahr 2023 läuft für den Argentinier noch enttäuschender als die erste Halbsaison. Kein Startelfeinsatz, 20 gesammelte Minuten in neun Pflichtspielen, null Tore.

Nach sieben Monaten in Frankfurt lässt sich das Prädikat Missverständnis nicht mehr wegdiskutieren. Trainer Oliver Glasner bringt Alario selbst dann nicht in die Partie, wenn die Hessen knapp zurückliegen. (Glasner: „In mir brodelt es!“)

In Momenten, wo vielleicht durch den neuen Flankengeber Philipp Max häufiger hohe Bälle in den Strafraum segeln könnten, wird die Option Lucas Alario nicht gezogen. Der neunfache Nationalspieler ist wie unsichtbar, über ihn wird kaum gesprochen.

Krösche-Prognose tritt bei Alario nicht ein

Natürlich überstrahlt Kolo Muani mit 29 Scorer-Punkten in 32 Pflichtspielen alles. Bevor Glasner auf Alario setzt, wirft er Europa-League-Held und Mentalitätsmonster Rafael Borré ins Rennen.

Dabei sagte Sportvorstand Markus Krösche noch im Winter in einem kicker-Interview: „Alario wird für uns in der Rückrunde noch sehr wichtig werden, weil er unheimlich viel Qualität in der Box hat. Er ist auf einem guten Weg.“