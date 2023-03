Ukraine-Hilfe: Sportler sollen in Deutschland trainieren

Faeser will ukrainischen Sportlern helfen © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Deutschland bietet ukrainischen Athletinnen und Athleten für Olympia 2024 seine Trainingsstätten an.

Ukrainische Athletinnen und Athleten sollen sich in Deutschland auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorbereiten können. Dies sagte Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD) am Rande der Vorlage des 15. Sportberichts, den die Bundesregierung heute beschlossen hat.