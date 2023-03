FC Bayern: Wucher-Preis des neuen Trainingsanzugs sorgt für Kritik

Kritik an Bayern auf Instagram: „Das Marketingteam hatte eine Aufgabe“

Die Meinungen im Netz über den Trainingsanzug gehen auseinander. So kritisiert ein User auf Instagram den FC Bayern: „Realitätsfern, dieser Laden.“

SPORT1 -User „Robert Wölk“: „Ich bin selbst seit 29 Jahren Bayernfan, aber sorry das ist eine absolute Frechheit.“

SPORT1 -User „Einz rei Nehr“: „400 Euro für einen Trainingsanzug? Gibt‘s da einen Reservespieler für ne Woche dazu, oder warum ist der so teuer?“

Für die Fans des FC Bayern gab es neben dem 123. Geburtstag ihres Vereins auch zwei wichtige Siege zu feiern. Die Bayern konnten am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin einen wichtigen Sieg im Kampf um die Meisterschaft einfahren und auch in der Champions League war man auswärts in Paris erfolgreich.