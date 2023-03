Triathlon: Zehn deutsche Athleten beim Auftakt der WM- Serie in Abu Dhabi

Die komplette Sendung: Wie Frederic Funk der beste Triathlet der Welt werden will

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Triathlon Union (DTU) schickt eine zehnköpfige Mannschaft zum Auftakt der WM-Serie nach Abu Dhabi. Bei den Frauen gehen am Freitag Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, Anabel Knoll, Lisa Tertsch und Lena Meißner an den Start. Lasse Priester, Jannik Schaufler, Jonas Schomburg, Johannes Vogel und Valentin Wernz vertreten die DTU bei den Männern.