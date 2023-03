Erneut verklagt! Activision Blizzard kommt nicht zur Ruhe

Grund hierfür ist die Kündigung zweier QA-Tester, die sich lautstark gegen die Rückkehr in die Räumlichkeiten des Konzerns ausgesprochen haben. Gemäß der Aussage der Gewerkschaft, Communications Workers of America, gab es im Anschluss an die Äußerungen zwei separat geführte Disziplinargespräche, in deren Verlauf beiden Angestellten die Kündigung ausgehändigt wurde.