Neuer Job für Susie Wolff! Ex-Rennfahrerin wird Geschäftsführerin der F1 Academy

Die frühere Rennfahrerin Susie Wolff übernimmt eine leitende Funktion in der neuen Frauen-Rennserie F1 Academy. Die 40-Jährige soll das unter dem Dach der Formel 1 ins Leben gerufene Projekt als Geschäftsführerin in die Zukunft führen. Das teilte die Formel 1 am Mittwoch mit.