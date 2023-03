Skilanglauf: Friedrich Moch glänzt als WM-Achter bei erneuter Norwegen-Gala

Moch lag im Kampf gegen die Uhr bei fast allen Zwischenzeiten auf Rang sieben, erst auf den letzten Metern verlor er noch etwas an Boden. „Es war ein ganz schön hartes Ding heute. Am langen Berg ist mir am Ende ein bisschen die Kraft ausgegangen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden“, sagte der Youngster.

Moch hatte schon im Skiathlon als Siebter überzeugt, nun bestätigte er seine Topform. Besser über diese Distanz war aus deutscher Sicht zuletzt Tobias Angerer bei seinem dritten Platz 2007 in Sapporo. „Dass ich bisher in jedem Rennen in die Top Acht laufen konnte, ist richtig gut. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, sagte Moch.