TSG wieder regulärer Klub: Hopp gibt Stimmenmehrheit zurück

Mehrheitseigner Dietmar Hopp führt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in den Kreis der regulären 50+1-Klubs zurück. Der Milliardär verzichtet auf seinen Sonderstatus bei den Kraichgauern und gibt die Stimmrechtsmehrheit an der Profi-Abteilung wieder an den Verein. Das gab die TSG am Mittwoch bekannt.