Tost: Red Bull verkauft Alpha Tauri nicht

Teamchef Franz Tost geht davon aus, dass der Red-Bull-Konzern den Formel-1-Rennstall Alpha Tauri nicht verkaufen wird. "Ich hatte einige sehr gute Gespräche mit Oliver Mintzlaff", sagte Tost. Der Geschäftsführer der Red Bull GmbH und ehemalige Vorstandschef beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig habe ihm bestätigt, dass man Alpha Tauri "nicht verkaufen" werde und dass "Red Bull das Team auch in Zukunft unterstützen wird."

Zuletzt hatte ein Medienbericht für Wirbel gesorgt, wonach der Brausekonzern das Schwesterteam des Weltmeisterrennstalls Red Bull um Max Verstappen aus Kostengründen womöglich verkaufen könnte. "All diese Gerüchte entbehren jeder Grundlage und das Team muss sich auf den Saisonstart konzentrieren, um besser abzuschneiden als im letzten Jahr", sagte Tost vor dem ersten Rennen der Saison am Sonntag in Bahrain (16.00 Uhr/Sky).