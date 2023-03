Formel 1: Teamchef reagiert auf Verkaufsgerüchte um Red-Bull-Team

Auch für die Formel-1-Saison 2023 haben sich die Teams in Sachen Design und Technik einiges einfallen lassen. Was ist neu an den Boliden der Königsklasse? SPORT1 zeigt die neuen Autos. © Imago

Der AMR23 erinnert in vielen Aspekten stark an die Design-Philosophie von Red Bull. © Imago

Dazu bricht der Rennstall mit der bisherigen Namenstradition und nennt das Auto MCL60 statt MCL37, was eigentlich an der Reihe gewesen wäre. Der Bolide erinnert an Red Bull, vor allem in Sachen breitere Motorenabdeckung und Konstruktion der Seitenkästen. © Imago