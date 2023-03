Hennig vor WM-Staffel angriffslustig: "Wird das Highlight"

Mit Deutschland-Bändern im Haar und der Hoffnung auf eine Medaille gehen die deutschen Skilangläuferinnen am Donnerstag in die WM-Staffel von Planica.

Mit Deutschland-Bändern im Haar und der Hoffnung auf eine Medaille gehen die deutschen Skilangläuferinnen am Donnerstag in die WM-Staffel von Planica. „Die Vorfreude und die Angriffslust sind sehr groß. Das ist immer das Highlight bei einem Großereignis. Wir sind alle hochmotiviert“, sagte Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig am Mittwoch.