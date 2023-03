Andernach verzichtet auf Bundesliga-Bewerbung

Die SG 99 Andernach verzichtet auf eine Bewerbung für einen Platz in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Das gab der Tabellenzweite der 2. Liga nach einer Diskussionsrunde mit den Spielerinnen bekannt. Der Verein begründete die Entscheidung mit „infrastrukturellem und personellem Nachbesserungsbedarf in beträchtlichem Umfang“.

Trotz der aktuellen Kernsanierung der Tribüne seien essenzielle Bestandteile des Stadions in Andernach nur bedingt erstklassig, teilte der Klub mit. Die Beschaffenheit des Rasenplatzes entspreche nicht dem Standard in der Bundesliga, die notwendige 800-Lux-Flutlichtanlage fehle zudem. Dafür müsste der Verein insgesamt eine Million Euro aufbringen. Ein Umzug in ein anderes Stadion lehnt der Verein ab. Für die Saison 2023/24 stelle sich der Klub in Teilen neu auf, "um vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft den Erfordernissen in der ersten Bundesliga vollauf gerecht zu werden".