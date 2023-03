Anzeige

Das IOC ruft die Olympic Esports Week ins Leben - Ohne League of Legends, Dota, CSGO und Co. Wegen eSports: Heftige Kritik an IOC

Gleich mehrere Titel sollen im Zuge der ersten offiziellen Olympic Esports Series werden. Bekannte Titel wie Counter-Strike, Dota 2 oder League of Legends fehlen jedoch gänzlich © IOC

Florian Merz

Das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, macht nun endlich Nägel mit Köpfen und lässt den eSports olympisch werden. Gleich mehrere Titel wurden für die Olympic Esports Series vorgestellt - bekannte wie weltweit erfolgreiche Namen oder Spiele sucht man jedoch vergebens.

Nach jahrelangen Diskussionen hat sich das Internationale Olympische Komitee endlich dazu entschieden, digitale Spiele in das Angebot des olympischen Wettbewerbs mit aufzunehmen.

Doch anstatt dabei auf etablierte Namen wie League of Legends, Counter-Strike oder Dota 2 zurückzugreifen, hat sich das IOC für Titel entschieden, die ihre Wurzeln in physischen Sportarten besitzen.

Neben der Online-Variante von Schach, ist unter anderem auch Gran Turismo in der Liste der Spiele zu finden. Der Rest dürfte jedoch den meisten eSports-affinen wie interessierten Personen wenig bis nichts sagen.

Spiele wie Tic Tac Bow, WSBC eBaseball Power Pros oder Just Dance haben in der Welt des eSports bislang keine Rolle gespielt oder wurden von der Community nicht als eSports-Titel wahrgenommen. In den sozialen Medien hagelte es unlängst Kritik an der Wahl der Titel und generell der Einstellung des IOC gegenüber etablierten Marken.

Gegenüber SPORT1 wurde die Entscheidung damit begründet, man habe sich Spiele ausgesucht, deren Ursprünge in physischen Sportarten liegen. So gehört auch Virtual Taekwondo zur Liste an Titeln, das spielerisch eine Mischung aus echtem Kampfsport und Videospiel bietet. Hier tragen die Athleten Sensoren am Körper; die mögliche Treffer innerhalb des Spiels registrieren und anzeigen lassen. So wird das virtuelle Konterfei über echte, körperliche Bewegungen gesteuert.

Kein Beispiel an den Asian Games

Dass es jedoch auch anders olympisch zugehen kann, haben in der Vergangenheit unter anderem die Asian Games gezeigt. Bereits 2018 gab es erstmals, damals noch als demonstrativer Wettbewerb, gleich mehrere Veranstaltungen mit klassischen beziehungsweise typischen Titeln wie League of Legends, Dota 2 und Co. Auch in der diesjährigen Ausgabe, den 2022 Asian Games, die vom 23. September bis 08. Oktober 2023 in Hangzhou, China stattfinden, sind Games wie League of Legends, PUBG Mobile (Asian Games Version), Dota 2, Hearthstone, FIFA oder Street Fighter V vertreten.