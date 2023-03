Handball: EM-Auslosung in Düsseldorf

Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 der Handballer findet am 10. Mai in Düsseldorf statt.

Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Heim-EM 2024 der Handballer findet am 10. Mai in Düsseldorf statt. Das gaben die Europäische Handballföderation EHF und der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch bekannt. An dem Turnier (10. bis 28. Januar) nehmen 24 Mannschaften teil, sie werden auf sechs Gruppen verteilt.