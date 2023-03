Frankreich trauert um WM-Legende Just Fontaine

Die 13 steht in vielen Kulturkreisen für Unglück. Für Just Fontaine wurde sie hingegen zur Glückszahl - sie brachte ihm Ruhm für die Ewigkeit.

Mit unglaublichen 13 Treffern bei der WM 1958 in Schweden schrieb der Franzose Geschichte, so häufig traf bis heute niemand mehr bei einer Endrunde. Nun ist Fontaine im Alter von 89 verstorben.

Verletzung verhalf Just zum Kaderplatz

Ganze 21-mal stürmte Fontaine für die Nationalmannschaft. Genug für 30 Treffer, fast die Hälfte davon bei jenem Turnier in Schweden. Vergleiche mit dem „Bomber der Nation“, Gerd Müller, der für 14 Treffer zwei Endrunden brauchte, kommentierte Fontaine so: „Ich war schneller als er, er hatte den besseren Torinstinkt.“

Just wollte Radrennfahrer werden

Just - der Gerechte, so die wörtliche Übersetzung seines Vornamens - wurde am 18. August 1933 in Marokko, in Marrakesch, geboren, seinerzeit war das Land französisches Protektorat, wie Kolonien vornehm umschrieben wurden. Sein Vater sah ihn als Leichtathlet oder Basketballer, er selbst wollte mal Radrennfahrer werden.