Nach dieser Mega-Chance war Müller in der Bringschuld

Superstar Sadio Mane glaubt fest an das Weiterkommen in der Champions League mit Bayern München. Ex-Coach Jürgen Klopp bekommt viel Zuspruch. Außerdem verrät Mané, welche Nachrichten ihm Julian Nagelsmann schrieb.

Bayern -Star Sadio Mané hat offenbart, was ihm Trainer Julian Nagelsmann während seiner Verletztenzeit beim Rekordmeister schrieb.

Nagelsmann habe „ein unglaubliches Energielevel und ordnet dem Erfolg alles unter. Ich liebe seinen Hunger, sein absolutes Verlangen nach Erfolg“, sagte der 30-Jährige, der nach einem Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen am vergangenen Sonntag sein Comeback gefeiert hatte.

Mané: Neuer „wird zurückkommen“

Mit Keeper Manuel Neuer, der wegen eines brisanten Interviews zuletzt in der Kritik stand , habe Mané in der Reha viel gesprochen: „Manu ist im Kopf sehr stark [...] Manuel wird zurückkommen und wieder der Alte werden“, erklärte der Senegalese.

Eine hohe Meinung hat Mané indes auch von der Bundesliga : „Deutschland und die Bundesliga werden mir in der Öffentlichkeit oft etwas zu klein gemacht. Ich habe die Bundesliga auch aus England verfolgt, daher wurde ich nicht überrascht – sondern in meiner Meinung bestätigt.“

Er sei sich sicher: „Wir werden bald noch mehr Premier-League-Stars in der Bundesliga sehen“.

Mané lobt Bundesliga

Vielleicht auch Tottenham-Star Harry Kane, der weiterhin im Blickfeld des Rekordmeisters steht? „Die Liga hier ist sehr eng, ausgeglichen. Schauen Sie sich an, wie eng es an der Spitze zugeht. Dazu die Stimmung in den Stadien: Wieso sollte jemand Nein zur Bundesliga sagen? Das würde mich überraschen“, sagte Mané, der auch von den Spielern beeindruckt ist.