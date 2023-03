FC Bayern: Zukunft? Präsident Hainer wird deutlich

"Bestia Negra" 2.0? So könnte das neue Bayern-Trikot aussehen

„Schon der Name FC Bayern München macht klar, dass wir wissen, wo unsere Heimat und unsere Wurzeln sind. Daran wird sich nie etwas ändern“, sagte Hainer im Gespräch mit dem Münchner Merkur/tz .

Generell sei dem Klub jedes seiner inzwischen über 300.000 Mitglieder "wichtig, auch außerhalb Bayerns. Dem müssen wir auch gerecht werden", betonte Hainer. Die Bayern planen daher noch in dieser Saison einen Mitgliederstammtisch am Abend vor einem Auswärtsspiel am Spielort.