2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr trifft Magdeburg auf FCK. Am Sonntag wies der 1. FC Magdeburg Hannover 96 mit 2:1 in die Schranken. Letzte Woche gewann der 1. FC Kaiserslautern gegen SpVgg Greuther Fürth mit 3:1. Damit liegt Lautern mit 35 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 4:4-Unentschieden auseinandergegangen.