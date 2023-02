Serie A: Paul Pogba ist zurück - Leidenszeit von Superstar endet nach 315 Tagen

Juventus Turin hat den Lokalrivalen FC in einem munteren Derby geschlagen - die Fans durften sich zudem über das Comeback von Ex-Weltmeister Paul Pogba freuen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Die Siegtreffer beim 4:2 (2:2) im 156. „Derby della Mole“ erzielten der Brasilianer Bremer (71.) und der Franzose Adrien Rabiot (81.). Juventus hielt den Stadtrivalen in der Tabelle damit hinter sich, den mit einem Abzug von 15 Punkten bestraften Klub trennen nun sechs Zähler vom Europapokalplatz. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Pogba kehrte nach mehr als zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der 29 Jahre alte Weltmeister von 2018 wurde in der 69. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt.

Pogba hatte sein letztes Spiel am 19. April 2022 noch im Trikot von Manchester United bestritten, das ist mittlerweile 315 Tage her. Danach laborierte er an Beschwerden im rechten Knie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)