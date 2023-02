NHL: Trade-Beben! Superstar Patrick Kane verlässt Blackhawks

Neues Team für Patrick Kane! Der Superstar verlässt nach mehreren Meistertiteln die Chicago Blackhawks. Per Trade geht es an die Ostküste.

Trade-Beben in der NHL!

Superstar Patrick Kane von den Chicago Blackhawks wird zu den New York Rangers verschifft. (NEWS: Alles zur NHL)

Wie ESPN berichtet, wird der Angreifer für zwei Draft-Picks nach New York gehen. Neben einem Viertrundenpick 2023 erhält Chicago auch ein Wahlrecht in der 2. Runde 2023 - kommen die Rangers allerdings in die Eastern Conference Finals, wird daraus sogar ein Erstrundenpick 2024 oder 2025.