Premier League: Rückzieher bei United-Deal?

Erster Titel! So formte ten Hag das neue Manchester United

Die aktuellen Besitzer von Manchester United sind von einem Milliarden-Verkauf nicht mehr überzeugt und streben eine Minderheitsbeteiligung an. Das stößt auf Unmut beim katarischen Scheich.

Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, lange Zeit in der Pole-Position im Feilschen um den Carabao-Cup-Gewinner, will nach Informationen der Sun nicht in eine Minderheitsbeteiligung investieren.