Ski Alpin: Termin-Revolution - Ski-Star Yule fordert WM als Abschluss einer Saison

Die alpine Ski-Saison geht in den Endspurt. Einer der großen Favoriten auf den Gesamt-Weltcup fordert nun eine Revolution für die Zukunft.

In wenigen Wochen endet die alpine Ski-Saison.

Beim Weltcup-Finale in Soldeu in Andorra kämpfen die Fahrerinnen und Fahrer dort um wichtige Punkte für den Gesamtweltcup und die Einzelweltcups. Das gilt auch für Daniel Yule, der im Gesamtweltcup in den Top Ten liegt. (DATEN: Stand im Gesamtweltcup)