Transfermarkt: Mount & Co.! Droht der Chelsea-Exodus?

Der Vertrag von Mason Mount läuft nur noch bis 2024, ein Abgang im Sommer scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Ein Ligakonkurrent bringt sich offenbar in Stellung.

Die Krise um Trainer Graham Potter beim FC Chelsea verschärft sich. Der Klub musste gegen Tottenham am Wochenende eine weitere Niederlage in der Premier League hinnehmen. Der Abstiegszone ist man näher als den Champions-League-Plätzen. Dies könnte im Sommer laut Mirror zu einigen Abgängen führen.

Die Verträge vom englischen Nationalspieler und Chelsea-Eigengewächs Mason Mount und von Ruben Loftus-Cheek laufen Ende der kommenden Saison aus, ein Verkauf gegen Ablöse wäre also nur noch im Sommer möglich, falls die Verträge nicht verlängert werden.

Liverpool offenbar an Mount interessiert

Das bedeutet, dass der Verein nach der Kauforgie des neuen Eigentümers Todd Boehly in diesem Sommer mit ziemlicher Sicherheit Spieler abgeben muss, um die strengen Regeln des Financial Fair Plays einzuhalten.

Der Klub hat seine Gehaltsstruktur überarbeitet und bietet nun längere Verträge an. Dies hat dazu beigetragen, dass der Verein große Spieler wie Enzo Fernandez und Mykhailo Mudryk für hohe Ablösesummen verpflichten konnte, ohne die FFP-Vorgaben zu verletzen.

Der FC Liverpool zeigt laut dem Mirror bereits großes Interesse an Mount, da Jürgen Klopp in diesem Sommer eine umfassende Erneuerung seines Spielerkaders in Anfield plant. Chelsea hat jedoch noch nicht aufgegeben, den 24-Jährigen zu halten.