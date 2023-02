Deutscher Weltfußballer? Stefan Effenberg skeptisch "werden noch sehr lange warten müssen“

Deutschland spielt bei der Weltfußballer-Wahl keine Rolle. Laut SPORT1-Experte Stefen Effenberg wird das auch auf Jahre so bleiben. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist anderer Meinung.

Lionel Messi ist zum siebten Mal zum Weltfußballer! Im Rahmen der „The Best FIFA Football Awards“ verwies der argentinische Weltmeister Team-Kollege Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) und Karim Benzema (Real Madrid) auf die Plätze. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wieder eine große Ehre, ausgewählt worden zu sein und der Sieger sein zu dürfen“, erklärte der 35-Jährige in seiner Siegesrede.