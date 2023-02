Handball: Göppingen mit Prestigeerfolg

Bester Werfer in Göppingen war Marcel Schiller mit sieben Treffern. In der Runde der besten 16 trifft der Bundesligist auf Valur Reykjavik aus Island. Am Abend sind die ebenso bereits für das Achtelfinale qualifizierten Liga-Konkurrenten Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt im Einsatz. Das Final-Four-Turnier findet am 27./28. Mai bei den Flensburgern statt.