Biathlon: "Moment im Kopf, der gut passt" - Herrmann-Wick bezieht Stellung zu Rücktritt und Nachwuchs

„Olympia war das erste Ziel und Heim-WM das zweite“, fügte die 34-Jährige an, die bei den Spielen 2022 Gold im Einzel-Wettbewerb sowie Bronze in der Staffel geholt, dazu unlängst bei der Weltmeisterschaft in Oberhof im Sprint triumphiert und Silber in der Verfolgung eingeheimst hatte.