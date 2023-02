DFB-Pokal: Wolfsburg, Freiburg und Leipzig im Halbfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre große DFB-Pokalserie ausgebaut und halten auch im neunten Jahr in Folge Kurs auf den Final-Triumph.

Die Double-Gewinnerinnen setzten sich am Dienstagabend im Viertelfinale beim Erstligarivalen 1. FC Köln mit 4:0 (2:0) durch, Wolfsburg gewann damit sein 43. Pokalspiel in Serie. In der Vorschlussrunde steht ebenfalls der SC Freiburg und überraschend auch Zweitligaspitzenreiter RB Leipzig. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-Bundesliga)