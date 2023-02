Skispringen: Althaus gewinnt WM-Qualifikation - Rupprecht mit bitterem Sturz

Katharina Althaus stellt in der Qualifikation für die WM-Entscheidung von der Großschanze ihre Gold-Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis.

Skispringerin Katharina Althaus hat in der Qualifikation für die WM-Entscheidung von der Großschanze ihre Gold-Ambitionen unter Beweis gestellt.

Althaus kann am Mittwoch (17.30 Uhr) bei ihrem vierten Start ihr viertes Gold in Planica holen. Ebenfalls den Sprung unter die besten 40 schafften Selina Freitag (7.) und WM-Debütantin Pauline Heßler (20.).

Anna Rupprecht (42.) kam dagegen nach der Landung zu Fall und muss am Mittwoch zuschauen. "Mir geht es gut. Aber jetzt qualifiziere ich mich nicht, weil ich gestürzt bin. Ich ärgere mich brutal, weil mein Training echt gut war", sagte die Team-Weltmeisterin.

Heßler vor WM-Debüt

Zurück in der Weltspitze meldete sich Titelverteidigerin Lundby. Die Norwegerin hatte im Winter 2021/22 wegen Gewichtsproblemen pausiert und ist seither noch ohne Top-Ten-Ergebnis, in Planica präsentiert sie sich aber in alter Form.