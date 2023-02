Schach: Russischer Verband schließt sich Asien an

Russischer Schachverband CFR schließt sich dem ACF an © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Der russische Schachverband (CFR) verlässt nach monatelangen Spannungen wegen des Ukraine-Kriegs Europa und gliedert sich dem asiatischen Dachverband (ACF) an. Diesen Schritt bestätigten die Verantwortlichen am Dienstag in Abu Dhabi auf dem asiatischen Schachgipfel. Laut CFR soll der Wechsel offiziell zum 1. Mai erfolgen.