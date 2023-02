Formel 1: Neue Strecken, Rookies & Rückkehrer - das ändert sich alles zur Saison 2023 in der F1

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

Die Formel-1-Saison 2023 steht in den Startlöchern. Doch auch in diesem Jahr erwarten die Fans wieder einige Neuerungen - und ein möglicher F1-Blackout im deutschen Free-TV.

Am 5. März starten Max Verstappen und Co. mit dem Auftaktrennen in Bahrain (das komplette Rennwochenende im SPORT1-Liveticker) die Titeljagd 2023.