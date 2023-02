Die Angst vor dem Kater bei Eintracht Frankfurt - Leistungsträger stehen vor dem Abgang

Glasner: "In mir brodelt es!"

Eintracht Frankfurt sucht im Jahr 2023 noch immer nach seiner Form. Leistungsträger auf allen Ebenen stehen vor einem Abgang. Die Eintracht blickt in eine ungewissen Zukunft.

Die Niederlagen in der Champions League gegen Neapel und in der Bundesliga in Leipzig taten den Hessen extrem weh.