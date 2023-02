Anzeige

Ist G2 Esports der FC Barcelona des digitalen Sports? Der beste Verein der Welt?

Mit dem Gewinn des LEC-Winter-Splits landet das nächste Edelmetall im hausinternen Trophäenschrank von G2 © LoL Esports Photos

Robin Ahlert

Die wirklich großen Sportvereine zeichnen sich dadurch aus, dass nicht nur in einer, sondern in gleich mehreren Sportarten zur Crème de la Crème der Welt gehören. G2 Esports stößt seit spätestens dem vergangenen Wochenende in genau diese Sphären vor.

Für viele Menschen ist der FC Barcelona einer der größten Vereine auf der Welt. Wenn nicht sogar der größte. Über 162.000 Mitglieder halten es mit der spanischen Fußballgroßmacht, die aber eben doch so viel mehr ist, als nur ein reiner Fußballriese.

Denn neben den Errungenschaften, die die Katalanen mit dem runden Leder auf der wohl weltweit größtmöglichen Sport-Bühne vorzuweisen haben, ist der FC Barcelona als Verein auch neben dem Fußball extrem erfolgreich. Sowohl im Handball als auch im Basketball gehört die Blaugrana jedes Jahr aufs Neue zu den Spitzenteams in ihren jeweiligen Ligen. National wie international. Und auch hier schmückt zahlreiches Edelmetall die abteilungsinternen Trophäenschränke.

Auch im eSports gibt es zahlreiche Organisationen, die zwar in ihren Kernbereichen sehr erfolgreich sind, aber längst nicht in jedem eSports-Titel, in dem sie ein Team stellen.

Seit spätestens vergangenem Wochenende gibt es aber nun eine Organisation, welche langsam aber sicher - zumindest in der digitalen Sportwelt - in die Sphären eines FC Barcelonas aufgestiegen ist.

G2 Esports - Das Nonplusultra des eSports

Die spanische Organisation, die ihren Sitz aber mittlerweile in Berlin hat, ist seit jeder eines der großen Powerhäuser in ihren jeweiligen eSports-Titeln. Rocket League, Valorant, CS:GO, Rainbow Six Siege und natürlich League of Legends.

Während das LoL-Team in der europäischen Königsklasse LEC seit jeher das Maß aller Dinge darstellt - der Rekordmeister-Status spricht für sich - scheint es nun so, dass sich G2 diese Position nun aber auch in den meisten anderen Titeln, in denen sie ein Team stellen, erarbeitet hätte.

Neben dem jüngsten Erfolg des LoL-Teams um Superstar Rasmus „Caps“ Winther, als man vergangenes Wochenende zum insgesamt 10. Mal den LEC-Split gewinnen konnte, räumten die Kollegen der CS:GO-Abteilung vor gut zwei Wochen die Trophäe bei der IEM Katowice in Polen ab.

Fast zeitgleich gewann das Rainbow-Six-Siege-Team den Weltmeister-Titel inklusive einer Millionen US-Dollar Preisgeld beim Six Invitational in Montreal.

Dabei beschränkt sich der Erfolg G2′s keineswegs nur auf die Männer-Teams. Erst im November vergangenen Jahres gewann das Valorant-Frauen-Team G2 Gozen das erste Damen-Major, die VCT Game Changers in Berlin.

Auch die Erfolge des Rocket-League-Rosters rund um das Trio Jacob „JKnaps“ Knapman, Reed „Chicago“ Willen und Massimo „Atomic“ Franceschi, die 2022 ebenfalls im Finale der RLCS-Weltmeisterschaft standen, dürfen in einer solchen Aufzählung nicht fehlen.

Ist G2 Esports also endgültig zum FC Barcelona der digitalen Sportwelt mutiert? Die jüngsten Erfolge lassen wenig Spielraum für eine Argumentation, die dagegen spricht.