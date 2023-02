Handball-EM: Was Bundestrainer Gislason "sehr optimistisch" macht

"Man hat bei der WM gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt", sagte der Isländer bei einem Marketingtermin am Dienstag in Köln. Das zurückliegende Turnier gebe "sehr viel Mut für die kommenden Aufgaben". Man sei zwar "in allen Bereichen steigerungsfähig, besonders in der Abwehr". Aber, das betonte Gislason, er sei "sehr optimistisch. Optimistischer als vor zwei, drei Monaten."