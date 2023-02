2. Bundesliga: Paderborn-Torjäger Leipertz verletzt mit Außenknöchelfraktur

Fußball-Zweitligist SC Paderborn muss bis auf Weiteres auf Torjäger Robert Leipertz verzichten. Der elfmalige Saisontorschütze erlitt beim 1:1 am vergangenen Samstag bei Holstein Kiel eine Fraktur am linken Außenknöchel und einen Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen.