Südkorea: So lief der Klinsmann-Deal

„Von der ersten Sekunde war klar: Er will den Job“, sagte Michael Müller, Technischer Direktor des südkoreanischen Verbandes KFA, bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Der Verband hatte am Montag bekannt gegeben, dass der frühere Bundestrainer Klinsmann (58) den Posten übernimmt. Der Schwabe nimmt seine Arbeit in der kommenden Woche auf, sein Vertrag läuft zunächst bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.