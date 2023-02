NBA: Schock um LaMelo Ball - Wagner-Brüder gewinnen

Die Wagner-Brüder treten beim Triumph ihres Orlando Magic kaum in Erscheinung. Hornets-Star LaMelo Ball verletzt sich schwer. Celtic-Star Tatum sorgt mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen.

Beim 101:93-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans, Tabellenzehnte der Western Conference, stand Small-Forward Franz Wagner in der Startformation und brachte es in 36 Minuten auf der Platte auf elf Punkte und fünf Rebounds.