WWE RAW: Legendäres Dream Team zurück! Großes Comeback endet triumphal

16 Jahre, nachdem beide - eigentlich - in den Ruhestand gegangen sind, ist ein legendäres Dream Team von WWE wieder vereint. Und eine der beiden trägt nun sogar Titel-Gold!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat nach Hall-of-Fame-Kollegin Lita auch Trish Stratus ihr Comeback gefeiert. Sie verhalf der alten Weggefährtin und guten persönlichen Freundin dabei zum Gewinn der Tag-Team-Titel. Lita und Becky Lynch entthronten Dakota Kai und Iyo Sky vom Trio Damage CTRL ab und gehen nun anscheinend als Champions in die Megashow WrestleMania 39 in einem Monat. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Trish Stratus verhilft Lita und Becky Lynch zum Tag Team Titel

Auf Litas starke Performance bei No Escape (Elimination Chamber) 2022 folgte ein Jahr danach nun das nächste Kapitel: Lita und Lynch taten sich für ein Titelmatch gegen Bayleys Kolleginnen zusammen und wieder spielte eine Legendenrückkehr Zünglein an der Waage.

Lita, Lynch und Stratus feierten den Titelgewinn dann gemeinsam. Es sieht so aus, als ob Lynch und Lita mit den Titeln .zu WrestleMania ins Super-Bowl-Stadion von Los Angeles anreisen. Als Gegnerinnen sind Ronda Rousey und Shayna Baszler im Gespräch.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

- Schon jetzt fix ist ein weiteres Match für WrestleMania, das sich vergangene Woche angebahnt hatte: Brock Lesnar nahm die Herausforderung von 2,20-Meter-Riese Omos an - und schickte eine Warnung, indem er dessen Manager MVP vermöbelte.

- Ein weiterer Kampf, der festzustehen scheint: Finn Balor sprach eine Herausforderung an Legende Edge aus - den Mann, den er als Anführer seiner Gruppierung Judgment Day abgesetzt hatte und seitdem mit ihm rivalisiert.

- Die nächste Stufe erreicht derweil bald die Hauptfehde zwischen Undisputed Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Cody Rhodes. Rhodes kündigte nach einem Sieg über Chad Gable an, am Freitag bei SmackDown erstmals die direkte Konfrontation mit dem „Tribal Chief“ zu suchen.

Die Ergebnisse von WWE RAW am 27. Februar 2023:

- Eine erstmalige TV-Begegnung wird es kommende Woche auch zwischen Seth Rollins und Logan Paul geben - diese Woche nicht vor Ort, sondern in Saudi-Arabien zu Besuch beim Boxkampf seines Bruders Jake Paul. Rollins knöpfte sich dafür diese Woche schon Logans WWE-Weggefährten The Miz vor und rief Paul mit dessen Handy an.