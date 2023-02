Fährmann vor Kellerduell: "Es wird heiß hergehen"

Schlusslicht Schalke 04 glaubt nach einem erlösenden Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) wieder an den Klassenerhalt.

Schlusslicht Schalke 04 glaubt nach einem erlösenden Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) wieder an den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga und will im kleinen Revierderby den nächsten Schritt gehen.