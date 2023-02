Schröder, Eberl, Rose: So wird RB Leipzig dem FC Bayern gefährlich! | Kolumne

Seitdem Marco Rose übernommen hat, also seit dem 9. September vergangenen Jahres, ist RB Leipzig die stärkste Mannschaft der Bundesliga. 37 Punkte holte in dem Zeitraum sonst niemand!

Rose und Leipzig passt, das war sehr schnell zu sehen. Klar, im RB-Kosmos und eben auch mit dem blitzschnellen Power-Fußball, den sie an allen Standorten predigen, kennt er sich aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In Salzburg trainierte er über sieben Jahren erst im Nachwuchsbereich, dann die Profis. Noch dazu ist Rose Leipziger, dort geboren und aufgewachsen.

Perfect match! Doch Rose war, was den Re-Start auf der Führungsebene betrifft, nur der Anfang.

Mit dem neuen Geschäftsführer Max Eberl hat RB anschließend den schon länger geplanten nächsten Schritt gemacht und an sportlicher Kompetenz noch einmal massiv zugelegt!

RB Leipzig: Nur die besten Leute bringen auch die besten Ergebnisse

Eberl, der offiziell am 1. Dezember begann, wird in Leipzig die strategischen Geschicke leiten. Indirekt übernimmt er viele Aufgaben von Ex-Klubchef Oliver Mintzlaff, der als neuer Red-Bull-Sportboss in die Firmenzentrale nach Österreich wechselte.