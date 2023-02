Weltfußballer 2022: Messi, Benzema oder Mbappé? The Best FIFA Football Awards heute live im TV, Stream, Ticker

Bei den The Best FIFA Football Awards werden die Weltfußballerin, der Weltfußballer, die Welttrainer und mehr gekürt. Berichte über einen möglichen Real-Boykott überschatten die Preisverleihung im Vorfeld.

Einmal mehr könnte Messi am Montagabend (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei den „The Best FIFA Football Awards“ in Paris für Enttäuschung in Frankreich sorgen - und sich zum siebten Mal die Auszeichnung sichern.